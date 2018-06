Lider du af digital generthed?

Strategien er klar. I har bestemt jer for i virksomheden, at I skal bringe personer i spil og gå fuldblods ind på sociale medier. Der er tværet konsulentbullshit ud over hele spillepladen, og dømt alt fra employee advocacy til social selling. Medarbejderne har været på kursus, deres sociale medie-profiler trimmet, og nu skal der høstes. Og så. Stilhed. I aner ikke, hvad I skal skrive. Eller poste, som det retteligt hedder.

Angst for det tomme rum

Du og dine medarbejdere er ikke specielle, og det et stort problem i mange danske virksomheder. Man ser det igen og igen. I gammel græsk vasekunst fik kunstneren ”horror vacui” – angst for det tomme rum, og den store tomme plads på vasen, der helst skulle fyldes ud med noget meningsfuldt. I gamle dage før sociale medier ville man have kaldt det skriveblokering. Det kom typisk af at sidde med et stort hvidt stykke papir foran sig og føle tomheden løfte sin fylde, så den blev en blokering helt ud i fjederpennen. Twitters skriveknap er også en fjer. Og det kan være fuldkommen lige så svært at få noget ud igennem den, selvom alting umiddelbart sidder rigtigt.

Problemet er ikke teknikken

En medarbejder i en stor international konsulentvirksomhed hev fat i mig på vej ned i elevatoren efter min halvanden times intro til, hvor meget værdi der er i, at medarbejdere eller ledere selv bruger sociale medier for virksomheden og for at understøtte deres egne salgsmål. Og med et skeptisk blik lød det opgivende: ”Det var et fint oplæg, du holdt. Men mit problem er ikke teknikken. Det er simpelthen, hvad jeg skal skrive, når jeg skal skrive noget. Jeg sidder til konferencen og ved godt, at jeg skal skrive noget, men inden jeg har fået formuleret noget, som lyder smart, og som tager højde for, hvad det er jeg gerne vil fremstå som, og har tænkt færdigt over, hvad kollegerne vil synes, er momentet forbi”. Vi blev enige om, at hun led af noget, som ganske mange lider af: Digital generthed. Man har forbeholdene i hovedet og frygten for ikke at kunne fylde det gabende tomme rum ud med noget meningsfyldt – og så blive vejet og fundet for let. Det betyder, at man ikke kommer i gang, fordi man tror, man skal udfylde rummet på en gang, med det perfekte blogindlæg, det helt rigtige tweet eller det fantastiske Instagram-billede.

Start med det simple

De græske vasekunstnere løste deres angst for det tomme rum ved at male små figurer. De behøvede ikke udgøre en kæmpe helhed, men blev i stedet en mosaik af alt muligt mærkeligt. Men det var trods alt langt bedre end den tomme vase. De dygtigste skribenter ved, at de kan starte med ligefrem ordstilling i den enkle sætning. Skriv et grundled, så et verballed, og så har du din første sætning. Eller start med ”Der var engang”. Så flyder det nemmere.

På sociale medier er der også teknikker til at fjerne din digitale generthed. Start med f.eks. at finde en artikel, du virkelig har læst med interesse. Tvær linket ind på Twitter eller LinkedIn og skriv ud fra skabelonen: ”En af de mest interessante artikler, jeg har læst, fordi den præcist beskriver hvordan man xxx”. Slut. Tryk på Post eller Send-knappen. Gør det fem gange, indtil du føler du er i et flow. Eller lyt til den mest vedkommende sætning, du hører på en konference. Og skriv det som et citat f.eks. ”Benjamin Rud Elberth på dagens konference om sociale medier: ”Medarbejderne i danske virksomheder lider af digital generthed”. Til sidst begynder du at være i et flow, hvor det falder dig naturligt at poste noget. Og som supplement til at du svarer og liker, begynder du at kunne se følgerfremgang, trafik og engagement. Start i det simple. Selv den største græske vasekunstner eller den største forfatter startede ikke sit mesterværk med helheden. Havde jeg startet dette indlæg med at overveje, om det var stort nok til at fylde et kæmpe tomrum, var det aldrig blevet skrevet. Men jeg tror på, at det kan være en simpel del af min eller måske din samlede fortælling.